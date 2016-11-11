НАПК нацелили на зажиточность экс-прокурора Волыни: особняк, земля, квартиры

Экс-прокурор Волынской области Андрей Гиль после увольнения из правоохранительных органов достроил роскошный особняк под Луцком, а его дочь и зять приобрели несколько квартир, земельных участков и новых авто бизнес-класса.

Об этом говорится в журналистском расследовании Юрия Горбача для "Слідство.Інфо", пишет "Четверта влада".

Андрей Гиль работал в органах прокуратуры с 1984 года по апрель 2014 года. Прокурором Волынской области он был в 2003-2005 годах и в 2007-2011. С 2011 по 2013 годы работал заместителем прокурора Ровенской области, а с ноября 2013 года и до увольнения из прокуратуры – заместителем прокурора Волынской области.

Его жена Татьяна Гиль с 2012 года работает в структуре управления Государственной миграционной службы в Волынской области, а до того возглавляла рекламный отдел в частном предприятии "Волиньавтомотосервіс" Петра Гордийчука.

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