НАБУ передало в суд дело "тернопольских прокуроров"

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд уголовное производство по "тернопольских прокуроров".



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу.



Так 11 ноября детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех экс-чиновников органов прокуратуры Тернопольской области и адвоката.



В частности, экс-заместителя прокурора Тернопольской области обвиняют в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а остальных обвиняемых – бывшим руководителю и заместителю Тернопольской местной прокуратуры, экс-прокурору Тернопольской местной прокуратуры и адвокату – инкриминируют пособничество в указанном уголовном правонарушении.



Следствие установило, что должностные лица органов прокуратуры Тернопольской области получили взятку в размере 12 тысяч долларов от жительницы Тернополя в обмен на закрытие относительно нее уголовного производства.



По версии следствия, адвокат потерпевшей вступил в преступный сговор с работниками прокуратуры для создания условий, при которых заявитель (жительница Тернополя) была вынуждена прибегнуть к взяточничеству. После передачи средств в полном объеме уголовное производство в отношении указанного лица было закрыто.



В случае доказательства вины, обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Отмечается, что досудебное расследование фактов вымогательства неправомерной выгоды со стороны работников органов прокуратуры Тернопольской области НАБУ начало в начале 2016 года.



В конце февраля в рамках расследования было проведено около 40 обысков.