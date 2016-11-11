Суд обязал МВД рассказать, кого награждали именным оружием

00
0
Пятница, 11 ноября 2016, 15:27

Высший админсуд подтвердил противоправность отказа Министерства внутренних дел предоставить агентству "Украинские новости" информацию о перечне лиц, награжденных именным оружием в 2014-2015 годах.

Об этом говорится в определении суда от 28 октября, сообщает агентство.

В марте текущего года агентство обратилось в МВД с запросом о предоставлении информации о награждении именным оружием граждан. Министерство отказалось удовлетворить этот запрос, отметив, что соответствующая информация содержит персональные данные и не подлежит разглашению.

Суды предыдущих инстанций признали противоправным отказ МВД и решили, что запрашиваемая информация не является информацией с ограниченным доступом, поэтому у министерства отсутствуют законодательно мотивированные основания для отказа в ее предоставлении.

МВД назвало эти решения нарушением норм материального и процессуального права и подало кассацию в Высший админсуд.

Но Высший админсуд решил, что жалоба МВД является необоснованной и отказался рассматривать иск, тем самым признав законность решений судов предыдущих инстанций.

Решение обжалованию не подлежит.

Как известно, в мае Окружной админсуд Киева признал противоправным отказ МВД предоставить агентству эту информацию и обязал МВД повторно рассмотреть указанные запросы агентства с учетом выводов суда.

При этом в мотивировочной части решения суд подчеркнул, что государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием, – это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством и поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен.

"Украинские новости" пытаются также "отсудить" списки награжденных огнестрельным оружием у Министерства обороны.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков отказался предоставлять информацию на его депутатский запрос о том, кому из народных депутатов он подарил огнестрельное оружие.

В свою очередь вице-спикер Оксана Сыроид на днях заявила, что МВД рассылает получателям такого оружия просьбы написать заявление об отказе раскрывать информацию об этом награждении. Сыроид также обнародовала соответствующие бланки об отказе, которые предлагается заполнить владельцу наградного оружия.

В расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" речь шла о том, что МВД под руководством Авакова за 2,5 года раздарило более тысячи единиц оружия, среди которого штурмовые винтовки, автоматы Калашникова и пулеметы.

Темы: МВД оружие Аваков суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Замминистром МВД по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева 11 ноября 2016, 01:37
У Авакова не хотят признаваться, кому давали наградное оружие 10 ноября 2016, 17:48
Украина подает в суд на РФ за незаконною добычу ископаемых в Черном море 10 ноября 2016, 14:19
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд обязал МВД рассказать, кого награждали именным оружием
Украина вряд ли получит безвизовый режим до февраля-марта - СМИ
СМИ узнали, кто оказался третьим "диверсантом", задержанным в Крыму
ОБСЕ: возле Мариуполя выпустили более сотни ракет с "Градов"
Все новости
Семья

История семьи, которая захотела победить сиротство

Жена Трампа

США встречают первую леди Маланью Трамп