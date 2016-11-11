Аваков хочет повышения штрафом за парковку на местах для инвалидов

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассчитывает на увеличение в этому году штрафов с 465 до 1 020 гривен за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов.

Об этом он сказал на общественном обсуждении законопроекта об усилении ответственности за парковку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, передают "Українські новини".

Также предлагается разрешить представителям общественных организаций, которые занимаются делами инвалидов, составлять административные протоколы на тех, кто паркуется на местах для инвалидов.

Список общественных организаций, уполномоченных на составление админпротоколов, будет утверждаться местными органами власти.

Аваков отметил, что намерен внести данный законопроект на рассмотрение Кабмина, а правительство, в свою очередь, внесет данный документ в Верховную Раду.

Министр рассчитывает на принятие парламентом данного законопроекта до 2017 года.