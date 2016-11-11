В России придумали "казачьи кибердружины" для защиты интернета

В России появятся "казачьи кибердружины", которые будут защищать российский сегмент интернета от опасного контента.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе "Лиги безопасного интернета".

"Лига безопасного интернета" и Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) заключили соглашение о сотрудничестве", – говорится в сообщении.

Там отметили, что главной целью сотрудничества станет совместная борьба с запрещенным контентом в сети, создание "казачьих кибердружин", а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности.

"Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве ... "Кибердружина" будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства и в отстаивании интересов нашей страны в киберпространстве", – заявил директор "Лиги безопасного интернета" Денис Давыдов.