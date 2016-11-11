Регламентный комитет займется Новинским 16 ноября
Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского 16 ноября.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на секретариат комитета.
"В среду в 15:00 будет заседание. Новинский будет первым вопросом в повестке", – сказали в секретариате.
Ранее председатель Рады Андрей Парубий поручил регламентному комитету рассмотреть это представление.
Как известно, ранее "Оппозиционный блок" заявил, что не поддержит снятие неприкосновенности с Новинского, невзирая на просьбу самого новинского.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутат Вадима Новинского.
Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.
Генпрокуратура обвиняет Новинского по трем статьям, ему грозит 5 лет тюрьмы.
Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".
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