Нардеп Шахов заявляет о покушении, полиция выясняет детали инцидента

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Пятница, 11 ноября 2016, 17:39

Внефракционный народный депутат Сергей Шахов утверждает, что в Киеве на него было совершено покушение, в результате которого никто не пострадал.

Об этом сам депутат, представитель партии "Наш край" написал в Facebook.

"Вечером, выехав из офиса заметил "хвост": Мерседес Е-класса и Тойота Камри с польскими номерами. Покрутились – подозрение подтвердилось. Начали "уходить", но догоняющие не сбавляли темп", – пишет народный депутат.

"Успел вызвать полицию. На парковке "Украины" на площади Победы полиция задержала Мерседес, а Камри удалось скрыться. Результат: трое в машине, два пистолета Макарова, заряженные боевыми, и сменные номера под сидением", – утверждает Шахов.

Депутат отметил, что написал заявление в Шевченковское отделение Национальной полиции и ждет результатов расследования.

Он связал указанный инцидент со своей "оппозиционной деятельностью".

"Понятно, что наше стремление разогнать Северодонецкий горсовет кому-то очень мешает. Связываю покушение именно с этим", - написал Шахов.

В то же время в столичной полиции "Украинской правде" сообщили, что информация о произошедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований, и сообщили дополнительную информацию:

"Вчера вечером правоохранители получили сообщение от охранников указанного нардепа. На этот вызов отреагировали наряд и следственно-оперативная Шевченковского райуправления полиции, которые выехали на место", – сказала представитель отдела коммуникации Яна Семенюк.

По ее словам, на месте инцидента на площади Победы подозреваемые предъявили правоохранителям удостоверения бойцов "Миротворца".

"Эти удостоверения были изъяты. Они проверяются. У одного из этих лиц были изъяты два предмета, похожие на пистолеты. Их отправили на экспертизу", – сообщила Семенюк.

"Сведения внесены в Единый реестр по двум статьям 263 (незаконное обращение с оружием) и 182 (вмешательство в личную жизнь). Ведутся следственные действия", – отметили в полиции.

Семенюк объяснила, что полиция будет проводить экспертизу изъятых предметов. Человек, у которого обнаружили предметы, похожие на пистолеты, был задержан.

Валентина Романенко, УП

Темы: полиция Киев
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