Медведев назвал Саакашвили "обгадившимся пассажиром"

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Пятница, 11 ноября 2016, 19:02

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что карьера экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили завершилась с отрицательным результатом.

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает российское агентство ТАСС.

"Увольнение губернатора Одесской области выглядит не сильно значимым событием, но я, тем не менее, скажу, скажу по-простому, по-русски: этот пассажир в очередной раз обгадился, что называется, и, к сожалению для Украины, которая, наверное, рассчитывала на процветание Одессы с приходом такого многоопытного человека, результат нулевой, он отрицательный", - заявил Медведев.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Лицо Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвера новой политической силы".

В пятницу Саакашвили заявил, что его целью в политической жизни Украины досрочные выборы в парламент.

Украинская правда

Темы: Медведев Росcия Саакашвили
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Комментарии — 2
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IP: 5.248.91.---Анатолій Маркевич11.11.2016 19:34
Скиньте сенаторам республіканцям відділи партії на фб в тв в америк.медіа СNN WP McCaine Penсе Indiana
USA punish the murderer putin + stopfake repost
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IP: 201.131.148.---Анатолій Яковенко11.11.2016 19:23
Если мордор гавкает, значит Саакашвили на правильном пути. Удачи Михаилу.
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