Боевики в пятницу сосредоточили свои обстрелы на Мариупольском направлении

00
0
Пятница, 11 ноября 2016, 19:41

В пятницу боевики сосредоточили свои обстрелы на Мариупольском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов по Красногоровке и Водяном, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новотроицкому и Старогнатовке.

Помимо прочего вооружения, по Новомихайловке огонь вела БМП боевиков.

"Почти каждый день упорно продолжают боевики обстреливать и Станицу Луганскую. Не стал исключением и сегодняшний день. Там противник вел огонь из гранатометов. Всего за указанный период (с полуночи до 18:00) состоялось 12 обстрелов", - сообщили в пресс-центре АТО.

В заявлении говорится, что после расшифровки данных с летательного аппарата вооруженных сил Российской Федерации "Орлан-10, который недавно обезвредили украинские военные, стало известно о безоговорочном участии Российской Федерации в конфликте на Донбассе.

"С помощью беспилотника с бортовым номером 10332 осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НВФ в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Талаковка", - заявили в пресс-центре.

В то же время минометный и артиллерийский огонь велся из районов Саханки, Коминтерново, Заиченко.

"За период с 08.20-11.30 10.10.2016 НВФ было выпущено по подразделениям сил АТО более 200 мин и снарядов. Потери составили: убитыми - 2, ранеными - 6. Прицельность обстрелов подтверждает доразведку наших позиций и корректировку огня артиллерии НВФ со стороны ВС РФ и в очередной раз подтверждает преступную деятельность и непосредственное участие ВС РФ в военном конфликте на востоке Украины", - сказано в заявлении.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Донбассе погиб украинский регбист 11 ноября 2016, 14:28
ОБСЕ: возле Мариуполя выпустили более сотни ракет с "Градов" 11 ноября 2016, 13:46
За три дня на Донбассе 4 тысячи раз нарушали тишину - Хуг 11 ноября 2016, 13:21
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Силовики изъяли оборудование "Интертелекома": почувствуют по всей стране
Суд признал виновным экс-мэра Запорожья
Порошенко внес в Раду закон о защите обманутых вкладчиков
Регламентный комитет займется Новинским 16 ноября
Все новости
Музыка

7 групп-открытий украинской сцены в 2016 году

Тест

Какой вы фразеологизм? 4 онлайн-теста ко Дню украинского языка