В Луцке за взятку задержали руководителя облуправления

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Пятница, 11 ноября 2016, 22:40

В Луцке за взятку задержали руководителя областного управления архитектурно-строительной инспекции.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Самые распространенные зоны взяточничества - выделение земли и согласование строительных работ. Сегодня в Луцке облпрокуратура вместе с СБУ и Нацполициею с задержали с поличным руководителя областного управления архитектурно-строительной инспекции", - написал он в Facebook.

"Для господина начальника и двух его соучастников очередная взятка с крестьян стала последней", - добавил Луценко.

Украинская правда

Темы: Луцк взятка
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