СБУ объяснила, почему обыскала офисы "Интертелекома"

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Пятница, 11 ноября 2016, 23:30

СБУ перекрыла несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который возможно контролировался спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что украинское предприятие телекомуслуг передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму.

"Трафик с полуострова поступал на техническую площадку компании на территории Украины, через которую обеспечивалась телефонная связь Крыма с Россией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Фактически предприятие продолжало оказывать телекомуслуги на территории полуострова, что запрещено законодательством Украины", - сказано в заявлении.

По имеющейся в СБ Украины информации, благодаря противоправным действиям сотрудников предприятия российские спецслужбы получили возможность для несанкционированного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей украинских операторов связи.

Во время обысков в технических и офисных помещениях предприятия оперативники СБУ обнаружили серверное оборудование, которое использовалось для маршрутизации трафика из АР Крым.

"У коммерсантов также изъята значительная сумма наличности", - сообщили в СБУ.

В СБУ не обнародуют название предприятия, в котором провели обыск, однако известно, что силовики приходили в офисы компании "Интертелеком".

Украинская правда

Темы: СБУ
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