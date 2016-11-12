Депутаты потребуют от ЕР выполнить соглашение по "безвизу"

105 просмотров
0
Суббота, 12 ноября 2016, 06:11

Верховная Рада на следующей неделе примет обращение к Европейскому Совету с требованием выполнить условия Соглашения по визовой либерализации.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщила первый заместитель председателя ВР, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба БПП.

"Украина все время призывает быть ответственным партнером. Мы это делаем. Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского Меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жесткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от Европейского Союза ответственной позиции и политики", - заявила Геращенко.

Геращенко отметила, что нет никаких предпосылок для отложения принятия безвизовго режима в ноябре этого года.

"От наших партнеров, честно говоря, мы иногда видим двойные стандарты. Поэтому украинская сторона имеет полное право и говорить, и апеллировать к нашим европейским коллегам - мы также ожидаем вашей поддержки. Мы жизнями наших ребят защищаем демократические ценности. Поэтому мы ожидаем от вас ответственности и выполнения вашей части Соглашения", - подчеркнула парламентарий.

Геращенко отметила, что в отношении безвизового режима, украинская сторона осознает новые риски, которые сегодня стоят перед Европейским Союзом в контексте миграционного кризиса.

"Однако, когда мы принимали план визовой либерализации, в нем не было предусмотрено никакого механизма приостановления", - подчеркнула Геращенко.

Она также подчеркнула, что ключевая позиция в принятии безвизового режима зависит не от Европейского парламента, а от Европейского Совета.

"Поэтому на следующей неделе, украинский парламент примет заявление-обращение к Европейскому Совету в котором будет требование, чтобы Европейский Союз выполнил свою часть соглашения по визовой либерализации", - сообщила Геращенко.

"Мне кажется, что сейчас то время, когда политики всех лагерей, общественные активисты должны объединиться в одном посыле в европейское сообщество: Украина выполнила все условия и мы ожидаем принятия безвизового режима", - сказала народный депутат.

Как сообщалось, технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.

В следующую среду послы ЕС могут дать разрешение на начало межинституциональных переговоров по безвизовому режиму для Украины.

Речь идет о так называемом процессе "триалога", на котором институты Евросоюза должны принять общее видение нового механизма. Лишь после этого предложение будет передано на одобрение Европарламентом и Советом ЕС.

Напомним, в украинском МИД ранее заявили, что дальнейшее откладывание решения Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины недопустимо.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европарламент одобрит безвизовый режим для Украины в ноябре.

Темы: Европа визы Геращенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Песков: Москва готова ждать решения вопроса Крыма в США и ЕС 12 ноября 2016, 03:26
Хан: ЕС должен предоставить Украине "безвиз" в ближайшие недели 10 ноября 2016, 18:59
Россия в намерена вмешиваться в ход выборов в европейских странах – СМИ 6 ноября 2016, 07:56
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ объяснила, почему обыскала офисы "Интертелекома"
В Польше на марше националистов сожгли украинский флаг
В НАПК решили, как будут проверять образ жизни чиновников
ГПУ расширила обвинения мэру Бучи
Все новости
Дети Трампа

Охотники, папина любимица, певунья и "маленький Дональд"

Интервью

Режиссер Нариман Алиев: О нас за границей знают не больше, чем мы о Венесуэле