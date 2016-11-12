В ЕС разоблачили сеть нелегальной миграции украинцев

Европейское полицейское агентство Европол сообщил о раскрытии сети нелегального перевозки граждан Украины в Великобританию и Ирландию.

Об этом со ссылкой на сообщение Европола, пишет Радио Свобода.

В результате операции Национальной полиции Испании и Пограничной службы Польши вместе с Европейским центром по делам нелегальной перевозки мигрантов Европола и правоохранителей еще ряда стран арестованы более ста человек - их подозревают в подделке официальных документов и содействии нелегальной иммиграции.

Как сказано в сообщении Европола, миграционные потоки украинцев достигли пика после крымского кризиса и стали целью криминальных организаций, которые предоставляли мигрантам "комплексное обслуживание", включительно с поддельными документами - визами и паспортами, - а также билетами на самолет или жильем в транзитных странах.

Украинские мигранты въезжали в Польшу по туристическим визам, а дальше перебирались в другие страны, используя к поддельные документы - такие, как удостоверение личности граждан Польши или паспорта граждан стран Балтии.