В Одессе сожгли авто местного "автомайдановца"

В Одессе двое неизвестных сожгли авто лидера одесского "Автомайдана" Евгения Резвушкина, бросив в машину "коктейль Молотова".

Об этом сообщает "Думская. net" со ссылкой на информацию "Автомайдана".

Машина была повреждена у офиса организации на улице Балковской, где помещения арендуют у городской общины Одессы.

Сообщается, что патрульные заметили момент поджога и задержали на ул.Желябова одного из злоумышленников, который пытался скрыться на велосипеде.

Впоследствии был задержан и второй подозреваемый в поджоге автомобиля.

"Один шел пешком, а второй был на велосипеде, который был замотан в черную пленку, чтобы не было видно надписей. На велосипеде был прикреплен нож, что не совсем обычно для простого велосипедиста", - отметил Резвушкин.

Лидер одесского "Автомайдана" предположил, что к поджогу его машины причастны местные сепаратисты.

"Это конечно был поджог, и я думаю за ним стоят или местные сепаратисты, или представители Оппоблока", - заявил Резвушкин.