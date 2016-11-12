АТО: 2 военных погибли, 2 ранены

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Суббота, 12 ноября 2016, 12:43

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли и двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили ранения", - сказал он.

Лысенко также сообщил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов, 4 из них из тяжелого вооружения. Обострилась обстановка в Попаснянском районе. Обстрелы продолжались в Станице Луганской, на ее окраинах и в Старом Айдаре.

"Учитывая агрессивные действия оккупантов, разведение сил и средств в Станице Луганской пока невозможно", - сказал Лысенко.

На Донецком направлении состоялось 3 обстрела, все с использованием тяжелого вооружения и все в разных местах. Противник нарушил режим тишины на Светлодарской дуге и в Авдеевке.

На Мариупольском направлении произошел 21 обстрел, 7 из них из тяжелого вооружения. При этом минометные обстрелы происходили только в двух местах - в Красногоровке и Водяном.

"В целом противник нарушает режим тишины по всей линии фронта. При этом по всем основным рубежах украинские военные открывали ответный огонь", - сказал Лысенко.

Он также сообщил об усилении разведывательной деятельности врага.

"Противник организовал 7 полетов беспилотных летательных аппаратов во всех направлениях", - сказал он.

Украинская правда

Темы: АТО
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