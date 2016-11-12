НАБУ получило дополнительные доказательства выплат Манафорту от ПР - СМИ

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Суббота, 12 ноября 2016, 15:23

Детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

"По информации издания, на днях НАБУ получило дополнительные доказательства выплат Манафорту со счетов, аффилированных с экс-президентом страны Виктором Януковичем. Речь идет о финансовых проводках в европейских банках, по которым Манафорт получал средства", - пишет издание.

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

НАБУ подтвердила наличие  имени Манафорта среди списков "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил 12,7 миллионов долларов. Сейчас по этому делу ведется расследование.

"Украинская правда" писала о сотрудничестве Манафорта с ПР еще в 2007 году.

Сам Манафорт отрицает получение этих выплат.

"Украинская правда" ранее неоднократно писала о лоббистские усилия команды Януковича, в частности – о "Европейском центре современной Украины" и деятельности Манафорта. Об этом можно почитать, в частности, здесьздесь издесь.

Украинская правда

Темы: Манафорт Партия регионов НАБУ
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