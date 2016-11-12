САП вернула в НАБУ подозрение Охендовскому по "черной бухгалтерии" - СМИ

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Суббота, 12 ноября 2016, 15:56

Специализированная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ проект подозрения в отношении главы ЦИК Михаила Охендовского, который выступает одним из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Как отмечает издание, Охендовский упоминается в документах "черной кассы" регионалов пять раз.

"Детективы бюро четко отследили, что одна из выплат Охендовскому на сумму 15 тыс. долл. по дате совпала с днем получения им такой же суммы на личный счет, после чего председатель ЦИК якобы потратил их за рубежом", - отмечает автор.

По ее словам, САП вернула подозрение в НАБУ с требованием провести экономическую экспертизу, хотя информации для сообщения Охендовскому о подозрении и начала расследование было вполне достаточно.

"Подобные этим ответы побуждают руководство НАБУ в отношениях с САП тотально перейти от передачи к исключительно официальной переписке, но проблема в том, что у антикоррупционного прокурора до сих пор нет собственной полноценной канцелярии, и переписка с ним идет через ГПУ. А это, в условиях склонности Резницкой к "делоцензурированию", будет иметь свои специфические последствия...", - отметила автор.

Вместе с тем, издание получило подтверждение, что информацию о выплатах в документы "черной бухгалтерии" Партии регионов вносил Евгений Калюжный - брат экс-депутата Верховной Рады, регионала Виталия Калюжного.

"Сразу несколько "доноров" партийной кассы ПР подтвердили DT.UA, что информацию о выплатах вносил в ч/б Евгений Калюжный, брат бывшего депутата от оппозиционного блока Виталия Калюжного. Но на данный момент гражданин без депутатской неприкосновенности, который собственной рукой заполнял по крайней мере часть документов "черной бухгалтерии", покинул пределы страны", - пишет издание.

"Редакция направила в НАБУ и САП запросы о судьбе Калюжного, его вероятных допросах и ответственности силовиков за то, что указанный гражданин сбежал из Украины, и очень удивилась, получив ответы. Оба антикоррупционных органа почти "под копирку" решили разъяснить журналистам закон "о публичной информации" и другие положения законодательства, согласно которым ответов на эти вопросы они предоставить не могут. Единственное, что удалось вытянуть из этих документов, - информация о том, что Калюжному до сих пор не объявлено о подозрении в одном из уголовных производств", - отмечает автор.

Темы: Партия регионов НАБУ
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Комментарии — 2
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович12.11.2016 18:40
Жанна Погорелова:
Мне вообще о НАБУ все стало ясно, когда я увидела новость о носках для НАБУ за 300 грн!
Носки за 300 гривен, когда пенсионеры в нашей стране, даже не могут себе позволить необходимые лекарства!
Ось тут ,шановна пані Жано,я з вами згоден.
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IP: 176.36.98.---Жанна Погорелова12.11.2016 16:59
Мне вообще о НАБУ все стало ясно, когда я увидела новость о носках для НАБУ за 300 грн!
Носки за 300 гривен, когда пенсионеры в нашей стране, даже не могут себе позволить необходимые лекарства!
ОтветитьС цитатой
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