Верховный Суд отменил выделение земли в Козине для экс-главы АП

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Суббота, 12 ноября 2016, 16:32

Верховный Суд по заявлениям Генпрокуратуры отменил судебные решения о выделении земельных участков в поселке Козин, владельцами которых стали бывший глава администрации президента времен Януковича и его родственник.

Как сообщает в субботу пресс-служба Генпрокуратуры, такое решение Верховный Суд принял 9 ноября.

Как отметили в ГПУ, исполнительным комитетом Козинского поселкового совета Киевской области в 2002 году вопреки требованиям закона "О местном самоуправлении", ст. ст. 116, 118 Земельного кодекса и за пределами предоставленных ему законом полномочий принят ряд решений, которыми переданы в частную собственность граждан земельные участки для застройки общей площадью почти 0,50 га.

В дальнейшем владельцами этих земель стали бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича и его родственник.

"Несмотря на правомерность доводов прокурора об отсутствии у исполнительного комитета совета права принимать решение о предоставлении в собственность земель коммунальной собственности, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласился с судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исков отказал", - рассказали в ГПУ.

После этого Генпрокуратура подала заявления в Верховный Суд о пересмотре судебных решений.

"Высший судебный орган согласился с доводами прокурора и 09.11.2016 отменил незаконные судебные решения, а дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении ГПУ не указывается фамилия экс-главы Администрации президента и его родственника.

Администрацией президента с 25 февраля 2010 года в 17 января 2014 года руководил Сергей Левочкин. С 24 января по 26 февраля 2014 года этот пост занимал Андрей Клюев.

Как сообщалось, 19 сентября Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с имущества братьев Клюевых, изъятого во время обысков 6-7 июля в доме пгт Козин Киевской области.

Летом 2016 года суд назначил экспертизу острова депутата Юлии Левочкин возле реки Козинка, за который начала судиться прокуратура.

Украинская правда

Темы: Верховный суд
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Комментарии — 5
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IP: 195.211.241.---MR_Holms12.11.2016 17:28
Як зазначили в ГПУ, виконавчим комітетом Козинської селищної ради Київської області у 2002 році усупереч вимог закону...
.
...на дворе конец 2016 года... прошло 14 лет...
У меня есть предложение, оставить в Украине 2 юридических института... потому что уровень юристов, получивших дипломы в рассрочку на лицо... что в судах, что в силовых структурах...
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IP: 178.151.152.---George Ya12.11.2016 17:10
Кто же будет инвестировать в Украину, если одни суды отменяют решения других.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov12.11.2016 17:09
Не Верховный Суд. а какая то женщина легкого поведения... Сначала по указанию старой власти суды в 2002 году незаконно присудили земли Левочкину. а таперь Верховный суд по указанию новой власти незаконно отменил судебные решения о присвоении земли.
Дело в том, что в соответствии со ст.356 УПК Украины заявления о пересмотре судебных решений
могут быть поданы только в течение 3( трех) месяцев со дня вынесения решения судом кассационной инстанции, но не позднее одного года со дня вынесения решения.
Верховный суд Украины грубо нарушил Закон и принял заявления о пересмотре через 14 лет.
ЮРИСТЫ - где Вы?!
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IP: 91.199.93.---chesno112.11.2016 17:07
ну и, кстати, заголовок абсолютно не соответствует действительности. Надо как то более грамотных сотрудников поискать
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IP: 91.199.93.---chesno112.11.2016 17:04
в Буче голове ради предъявили обвинение за превышение полномочий, а в Козине, наверное, нельзя.
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