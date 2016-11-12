Верховный Суд отменил выделение земли в Козине для экс-главы АП
Верховный Суд по заявлениям Генпрокуратуры отменил судебные решения о выделении земельных участков в поселке Козин, владельцами которых стали бывший глава администрации президента времен Януковича и его родственник.
Как сообщает в субботу пресс-служба Генпрокуратуры, такое решение Верховный Суд принял 9 ноября.
Как отметили в ГПУ, исполнительным комитетом Козинского поселкового совета Киевской области в 2002 году вопреки требованиям закона "О местном самоуправлении", ст. ст. 116, 118 Земельного кодекса и за пределами предоставленных ему законом полномочий принят ряд решений, которыми переданы в частную собственность граждан земельные участки для застройки общей площадью почти 0,50 га.
В дальнейшем владельцами этих земель стали бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича и его родственник.
"Несмотря на правомерность доводов прокурора об отсутствии у исполнительного комитета совета права принимать решение о предоставлении в собственность земель коммунальной собственности, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласился с судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исков отказал", - рассказали в ГПУ.
После этого Генпрокуратура подала заявления в Верховный Суд о пересмотре судебных решений.
"Высший судебный орган согласился с доводами прокурора и 09.11.2016 отменил незаконные судебные решения, а дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе.
В сообщении ГПУ не указывается фамилия экс-главы Администрации президента и его родственника.
Администрацией президента с 25 февраля 2010 года в 17 января 2014 года руководил Сергей Левочкин. С 24 января по 26 февраля 2014 года этот пост занимал Андрей Клюев.
Как сообщалось, 19 сентября Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с имущества братьев Клюевых, изъятого во время обысков 6-7 июля в доме пгт Козин Киевской области.
Летом 2016 года суд назначил экспертизу острова депутата Юлии Левочкин возле реки Козинка, за который начала судиться прокуратура.
Украинская правда
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...на дворе конец 2016 года... прошло 14 лет...
У меня есть предложение, оставить в Украине 2 юридических института... потому что уровень юристов, получивших дипломы в рассрочку на лицо... что в судах, что в силовых структурах...
Дело в том, что в соответствии со ст.356 УПК Украины заявления о пересмотре судебных решений
могут быть поданы только в течение 3( трех) месяцев со дня вынесения решения судом кассационной инстанции, но не позднее одного года со дня вынесения решения.
Верховный суд Украины грубо нарушил Закон и принял заявления о пересмотре через 14 лет.
ЮРИСТЫ - где Вы?!