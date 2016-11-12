Госкино запретило фильм Warner Bros с Тилем Швайгером из-за майора ФСБ

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Суббота, 12 ноября 2016, 17:05

Фильм "Безбашенный Ник" (Tschiller: Off Duty) производства американской кинокомании Warner Bros с немецким актером Тилем Швайгером был запрещен к показу в Украине из-за положительного образа сотрудника ФСБ.

Такое решение в пятницу вынесла экспертная комиссия при Госкино, сообщает Радио Вести.

"Дистрибутор, согласно условиям контракта с "Warner Bros" поставил фильм "Безбашенный Ник", который снимался на территории Германии, Турции и России. По сюжету у главного героя немецкого актера Тиля Швайгера украли дочь, вырезали ей почку и отправили, почему-то в Москву. Он ищет ее, оказывается в Москве и в итоге "доблестный майор ФСБ" спасает ситуацию" - рассказал в интервью Радио Вести замглавы Госагенства по вопросам кино Сергей Неретин.

"Мы сегодня этот фильм обсуждали, и закон четко говорит о том, что мы должны запретить его, несмотря на то, чей это продукт. Если там есть положительный образ сотрудника правоохранительных органов РФ, то мы должны запретить", – сказал Неретин.

Украинская правда

Темы: кино
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Комментарии — 3
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило12.11.2016 18:10
Невже комусь незрозуміло, що такі витівки виставляють нас усіх ідіотами?
ОтветитьС цитатой
IP: 188.163.105.---GIL12.11.2016 17:44
MR_Holms:
+1000
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IP: 195.211.241.---MR_Holms12.11.2016 17:30
...хто заборонить дебілів в Україні?..
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