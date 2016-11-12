Осужденные на Донбассе хотят отбывать наказание не в ОРДЛО, а в Украине - Лутковская

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Суббота, 12 ноября 2016, 17:03

Около 400 осужденных, находящихся в местах лишения свободы на оккупированных территориях Донбасса, выражают желание отбывать наказание в учреждениях на территориях, контролируемых правительством Украины.

Об этом в эфире "5 канала" заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская со ссылкой на родственников осужденных.

По данным Лутковской, администрация учреждений исполнения наказаний на оккупированных территориях нарушает права заключенных.

"Что касается так называемых "ДНР/ЛНР"- и там, и там в списках - примерно по 200 человек. Это те, кто обратился ко мне с просьбой о передаче (Украине). Есть информация о том, что там очень плохо с медицинской помощью и те (заключенные), которые имеют хронические заболевания, очень рискуют своей жизнью. Кроме того есть проблемы с питанием", - отметила Лутковская.

По ее словам, более 130 осужденных ранее уже перевели из колоний в оккупированных районах Донецкой области в учреждения на территории, контролируемые Украиной. 

Темы: Донбасс
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