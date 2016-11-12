Москаль говорит, что о проблеме "пересечки" знают и в Раде, и в ГФС

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Суббота, 12 ноября 2016, 17:41

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал "полным маразмом" норму Таможенного кодекса, которая позволяет гражданам Украины ввозить на территорию государства авто с иностранной регистрацией только с целью транзита.

Об этом Москаль заявил 12 ноября, комментируя акции на пунктах пропуска с Польшей, Румынией и Словакией.

"Мы неоднократно обращали внимание Государственной фискальной службы и Верховной Рады Украины на проблему "пересечки" - пользование гражданами Украины автомобилями с иностранной регистрацией", - отметил Москаль.

По его словам, ОГА направляла письма главе ГФС Роману Насирову и главе Нацполиции Хатии Деканоидзе "с просьбой приехать в Закарпатье лично или прислать своих заместителей и объяснить "пересечникам", что они граждане Украины, а не транзитники". 

"Проблему "пересечки", которая актуальна не только для Закарпатья, необходимо решать на уровне центральных органов власти, а не отстраняться от нее", - заявил глава ОГА.

Как известно, 12 ноября на дорогах к пунктам пропуска в направлении Польши, Румынии и Словакии перекрыли участники акций протеста, которые хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

В частности, акции проходят  на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией) и "Рава-Русская" (граница с Польшей).

Украинская правда

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