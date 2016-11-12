В центре Киева пьяный парень бросил гранату во двор многоэтажки

В Киеве полицейские задержали мужчину, который бросил гранату во двор многоэтажки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате инцидента никто не пострадал.

Около 3 часов ночи на улице Большая Житомирская, 40 прогремел взрыв. Как только полиция получила сообщение об этом случае, по вызову отправились ближайшие наряды правоохранителей и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия наряд полиции охраны заметил двух подозрительных мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, их доставили в управление полиции. Оба - местные жители, 1991 по 1992 годов рождения. У одного из них в кармане изъяли чеку от гранаты.

Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его товарища опросили и отпустили.

В результате взрыва повреждена чугунная крышка канализационного коллектора, ворота гаража и припаркованный неподалеку автомобиль "Ауди", который принадлежит местному жителю.

На месте происшествия эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр и изъяли остатки взрывного предмета, которые отправили на исследование. По предварительной информации, взорвалась граната Ф-1.

Полиция начала два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до семи лет заключения.

Украинская правда