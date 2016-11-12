В центре Киева пьяный парень бросил гранату во двор многоэтажки

00
0
Суббота, 12 ноября 2016, 20:29

В Киеве полицейские задержали мужчину, который бросил гранату во двор многоэтажки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате инцидента никто не пострадал.

Около 3 часов ночи на улице Большая Житомирская, 40 прогремел взрыв. Как только полиция получила сообщение об этом случае, по вызову отправились ближайшие наряды правоохранителей и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия наряд полиции охраны заметил двух подозрительных мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, их доставили в управление полиции. Оба - местные жители, 1991 по 1992 годов рождения. У одного из них в кармане изъяли чеку от гранаты.

Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его товарища опросили и отпустили.

В результате взрыва повреждена чугунная крышка канализационного коллектора, ворота гаража и припаркованный неподалеку автомобиль "Ауди", который принадлежит местному жителю.

На месте происшествия эксперты-криминалисты провели тщательный осмотр и изъяли остатки взрывного предмета, которые отправили на исследование. По предварительной информации, взорвалась граната Ф-1.

Полиция начала два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до семи лет заключения.

Украинская правда

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве водитель при задержании переехал полицейского 12 ноября 2016, 01:05
Нардеп Шахов заявляет о покушении, полиция выясняет детали инцидента 11 ноября 2016, 17:39
Киев официально получил эстафету на проведение финала Лиги Чемпионов 11 ноября 2016, 16:42
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Геническ поступает газ из аннексированного Крыма – росСМИ
Ощадбанк перенес введение комиссии за коммунальные платежи
В "ДНР" заявили о задержании 6 "убийц" "Моторолы"
Путин собрался поставлять газ в украинский Геническ
Все новости
Хатико по имени Могги

Кошка уже год живет на могиле своей хозяйки

Фотожабы

В соцсетях о победе Трампа: Мишель Обаму в президенты!