Новинский: Дело против меня - фабрикация по лекалам московской школы КГБ

Нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский заявляет, что дело против него сфабриковано "от начала до конца, по лекалам московской школы КГБ".

Об этом он заявил вечером 12 ноября в эфире телеканала "112 Украина".

"Я знаю, что это дело против меня сфабриковано - от начала до конца. По лекалам московской школы КГБ. Это известный прием, когда берется какое-то событие, ему подставляется другое значение, в результате - лжесвидетельство двух человек, которые свидетельствуют против меня", - заявил он.

Новинский заявил, что с его стороны никакого давления на митрополита Драбинко не было, "это все инсинуации, ложь и клевета".

"Там не было ничего того, что пишет ГПУ как представление", - заявил он. По его словам, помогать и способствовать Драбинко его "попросил и благословил сам блаженнейший Владимир (Сабодан)".

Также Новинский добавил, что он не боится, что Верховная Рада поддержит представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Или я переживаю - конечно, я же нормальный человек. ... Думаю, в этом вопросе (голосовании) будет преобладать политический аспект, поскольку в 80% этого представления говорится о Януковиче (экс-президент Виктор Янукович) и его пособниках", - добавил нардеп.

Как известно, 16 ноября регламентный комитет ВР планирует рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение Вадима Новинского к уголовной ответственности.

Вадим Новинский фигурирует в деле, которое открыто еще 21 мая 2014 года по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Речь идет о якобы попытке Виктора Януковича с помощью "семейных" силовиков заставить ныне покойного митрополита Владимира (Сабодана) отречься от престола и посадить на это место "своего" человека.

Способ для этого выбрали простой и действенный - изолировать ближайшее к митрополиту лицо, которое единственное имело право отвечать за его лечение. Таким человеком был личный секретарь Владимира митрополит Александр (Драбинко).

По версии ГПУ, для узурпации власти Янукович назначил Новинского "смотрящим" за церковью.

Украинская правда