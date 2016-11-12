Супруга президента стала "женщиной III тысячелетия"

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Суббота, 12 ноября 2016, 22:34

Супруга президента, председатель Благотворительного Фонда Порошенко Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в категории "Знаковая фигура".

По словам организаторов, Марина Порошенко удостоена этой награды как известная общественная деятельница, представляющий Украину на международной арене в вопросах гуманитарной и социальной деятельности, а также инициатор и идейный вдохновитель проекта, направленного на социализацию детей с инвалидностью и создание для них доступной образовательной среды, сообщает пресс-служба президента.

Супруга президента подчеркнула, что вся ее работа и работа ее команды направлена на улучшение жизни детей Украины, в частности детей с инвалидностью.

В этом году организаторы премии отметили 41 женщину. Все они представительницы разных регионов Украины, разных профессий, объединенные стремлением реализовать себя в благотворительных делах и волонтерстве.

Среди них - народная артистка Украины Виктория Лукьянец, паралимпийская чемпионка-2016 Елизавета Мерешко, телеведущая и общественный деятель Соломия Витвицкая, телеведущая и бронзовый призер ІІ Чемпионата мира по паракарате-2016 Ульяна Пчелкина и другие.

Номинантки получили награды в четырех категориях "Знаковая фигура", "Рейтинг", "Перспектива" и "Надежда Украины".

Церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" проходит в девятый раз. За это время премию получили около 300 женщин: Ада Роговцева, Екатерина Амосова, Оксана Забужко, Руслана Лыжичко, Нина Матвиенко, Наталья и Ольга Сумские, Оксана Байрак, Анна Бессонова, Лилия Подкопаева, Алла Мазур, Соня Кошкина, Юлия Литвиненко и многие другие.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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