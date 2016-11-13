Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении директора ФБР

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 00:31

Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на президентских выборах директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом она заявила в субботу в ходе телефонной конференции с инвесторами своей предвыборной кампании, передает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам Клинтон "поворотным моментом" стало письмо Коми, посланное Конгрессу о том, что ФБР возобновляет расследование против нее из-за электронной переписки в бытность ее экс-госсекретарем.

Спустя неделю Коми заявил, что Клинтон не должна быть привлечена к уголовной ответственности из-за переписки, однако ущерб кандидату от Демократической партии был уже нанесен.

Клинтон отметила, что команде Дональда Трампа удалось использовать эти заявления ФБР, чтобы "напасть" на нее.

Темы: США Клинтон
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