Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении директора ФБР
Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на президентских выборах директора ФБР Джеймса Коми.
Об этом она заявила в субботу в ходе телефонной конференции с инвесторами своей предвыборной кампании, передает Reuters со ссылкой на два источника.
По словам Клинтон "поворотным моментом" стало письмо Коми, посланное Конгрессу о том, что ФБР возобновляет расследование против нее из-за электронной переписки в бытность ее экс-госсекретарем.
Спустя неделю Коми заявил, что Клинтон не должна быть привлечена к уголовной ответственности из-за переписки, однако ущерб кандидату от Демократической партии был уже нанесен.
Клинтон отметила, что команде Дональда Трампа удалось использовать эти заявления ФБР, чтобы "напасть" на нее.
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