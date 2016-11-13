Турция предостерегла своих граждан от поездок в США из-за протестов против Трампа
Министерство иностранных дел Турции предостерегло своих граждан от поездок в США из-за протестов против избранного президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
"В контексте рисков, вызванных инцидентами и социальным напряжением, наши граждане, которые живут в США, или которые рассматривают возможность отправиться туда, должны быть осторожными", - заявили в турецком МИД.
Напомним, в конце октября Государственный департамент США приказал семьям сотрудников своего консульства в Стамбуле покинуть город. Такое решение было принято на основе информации о том, что экстремистские группы готовят в Стамбуле нападения на граждан США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.