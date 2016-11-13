Латвия построит забор на границе с Белоруссией
Латвияпостроит забор на границе с Белоруссией, чтобы обезопасить себя от людей, незаконно пересекающих границу.
Об этом заявил начальник Государственной погранохраны Латвии Нормунд Гарбарс, сообщает delfi.
По его словам, в бюджете страны следующего года предусмотрены средства на разработку проекта обустройства приграничной полосы на границе Латвии и Белоруссии.
Работы по обустройству приграничной полосы между Латвией и Белоруссией могут начаться не ранее, чем через год. Пока неизвестно какой длины будет забор.
Весной этого года на латвийско-российской границе были построены первые три километра забора, который станет одним из способов для задержания нелегальных мигрантов. Минимальная высота забора на латвийско-российской границе составит 2,70 метра. Всего планируется построить 92 км забора на отдельных участках границы.
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