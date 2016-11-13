Макфол: После избрания Трампа РФ и США могут "поссориться" из-за ИЯП

00
0
Воскресенье, 13 ноября 2016, 11:04

У Москвы и Вашингтона вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США могут возникнуть противоречия вокруг соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

Такое мнение в интервью "Дождю" высказал экс-посол США в Москве Майкл Макфол, пишет Интерфакс

"Первая встреча будет по Ирану. Трамп обещал, что будет ликвидировать этот шестисторонний договор", - отметил Макфол.

Он не исключил, что вскоре Москва может разочароваться в новоизбранному американскому президенте.

"Может быть (что Москва разочаруется в Трампа), я это не исключаю", - сказал он.

Говоря о ситуации в Украине, Макфол отметил, что вряд ли избрание Трампа обещает решение этой проблемы.

При этом он исключил, что при новом президенте США будет признано незаконное присоединение Крыма к России.

Относительно запрета въезда в РФ, Макфол отметил, что узнал об этом примерно полторы недели назад, сообщает "Дождь".

"Наверное, я туда давно попал, поскольку мне рассказывали, что будет жесткий ответ на санкции (США). ... Нашим принципом было включать в списки людей, близких к Путину. Список российской стороны - люди, которые, как они считали, близки к Обаме. Я попал туда", - добавил Макфол.

По словам Макфола, кроме него в санкционного списка РФ попал главный советник по вопросам внешней политики, первый заместитель Сьюзан Райс Бен Родс, Дэн Пфайффер, и другие люди, которые работают в Белом доме.

"У российского правительства есть правило ... не рекламировать, кто в этом списке. Ты узнаешь, если попробуешь получить визу", - отметил экс-посол.

Темы: США Росcия Путин
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Белый дом: перед лицом новых угроз американцы стоят вместе с украинцами 13 ноября 2016, 10:33
В штате Индиана в ходе протестов против Трампа ранены полицейские 13 ноября 2016, 07:50
Главы МИД ЕС обсудят последствия выборов в США для политики Евросоюза 13 ноября 2016, 06:17
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Марьинке от обстрела пострадали два человека
В Геническе открестились от газа из Крыма
Сборная Украины Шевченко одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2018
Взрыв в суфийской мечети в Пакистане: десятки погибших
Все новости
Награда

Экранизация "Ворошиловград" Жадана "обошла" 120 лент на престижном кинофоруме

Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге