ИГ учит боевиков притворяться беженцами - СМИ

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 12:24

Группировка "Исламское государство" готовит бойцов, которые должны под видом беженцев проникнуть в Европу, не попадаясь на глаза правоохранителям. 

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на "Welt am Sonntag" и отчеты Федеральной разведывательной службы Германии от конца октября.

Отмечается, что обучение исламистов касается в частности поведения во время допросов в полиции или ходатайства о приюте в качестве "типичного беженца".

Комментарии немецкой разведки по этому поводу не приводятся, поскольку их не удалось получить. Издание напоминает, что 9 виновников терактов в Париже за год до них прибыли в ЕС как беженцы.

Темы: терроризм беженцы
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