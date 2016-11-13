ИГ учит боевиков притворяться беженцами - СМИ

Группировка "Исламское государство" готовит бойцов, которые должны под видом беженцев проникнуть в Европу, не попадаясь на глаза правоохранителям.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на "Welt am Sonntag" и отчеты Федеральной разведывательной службы Германии от конца октября.

Отмечается, что обучение исламистов касается в частности поведения во время допросов в полиции или ходатайства о приюте в качестве "типичного беженца".

Комментарии немецкой разведки по этому поводу не приводятся, поскольку их не удалось получить. Издание напоминает, что 9 виновников терактов в Париже за год до них прибыли в ЕС как беженцы.