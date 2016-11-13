В Киеве будут эвакуировать авто, которые мешают убирать снег

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 16:02

В Киеве автомобили, припаркованные на проезжей части и мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

Об этом по итогам заседания оперативного штаба по вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям заявил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы рассчитываем на понимание и поддержку киевлян. Мы просим жителей города в период снегопадов и гололеда воспользоваться общественным транспортом: выбрать меньший комфорт ради безопасности и порядка", - сказал Пантелеев.

По его словам, в случае ухудшения погодных условий коммунальные службы города совместно с управлением патрульной полиции Киева и управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям имеют отработанный алгоритм действий.

Сейчас в Киеве дежурят 260 единиц снегоуборочной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По оперативной информации (по состоянию на 14:00 13 ноября) дорожники обрабатывают посыпочными материалами мосты, путепроводы, спуски и подъемы, где гололедица образуется быстрее и существует угроза возникновения аварийных ситуаций, опасности для водителей и пешеходов.

Кроме того, 37 бригад по ручной уборке в течение дня работают в усиленном режиме. Они при необходимости обрабатывают противогололедными материалами подходы к станциям метрополитена и лестничные марши.

Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, в ночь на 14 ноября в столице ожидаются сильные снегопады, метели, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Как сообщалось, с 06:00 14 ноября въезд грузовиков в Киев закроют и усилят контроль за движением транспорта.

Украинская правда

Темы: Киев погода
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Комментарии — 2
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IP: 95.133.15.---mustec13.11.2016 18:01
Sergio_S:
Неужели эти придурки из КМДА думают, что люди на работу на своих машинах ездят ради понтов?
Ні, вони їздять щоб постояти в заторах)
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IP: 93.75.15.---Sergio_S13.11.2016 17:11
"Ми розраховуємо на розуміння й підтримку киян. Ми просимо жителів міста в період снігопадів та ожеледиці скористатися громадським транспортом: обрати менший комфорт заради безпеки та порядку", – сказав Пантелеєв.

А ты, гнида, пробовал когда-нибудь выехать с Троещины, с Воскресенки, с Радужного в утренний час-пик на общественном транспорте? А в вечерний, соответственно, вернуться? Предлагаю тебе завтра в 8:00 попробовать (только инкогнито). А потом расскажешь впечатления и дашь рекомендации.
Неужели эти придурки из КМДА думают, что люди на работу на своих машинах ездят ради понтов?
ОтветитьС цитатой
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