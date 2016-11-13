На набережной Ялты снесли торговый комплекс Ахметова
В аннексированном Россией Крыму на набережной Ялты проводят демонтаж торгового комплекса, который принадлежал "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ), главный акционер которого - Ринат Ахметов.
Как пишет "Радио Свобода", подконтрольный Кремлю глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко объяснял необходимость демонтажа планами сделать на этом месте "площадка для прогулок в историческом стиле и открыть вид на море".
Администрация города призывала посмотреть на снос ТЦ всех желающих.
Согласно решению "суда", у ПУМБа был шанс демонтировать объект самостоятельно, но владельцы не сделали этого.
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Але ж пан Ахметов хотів бути над усєю цією битвою,бути стороннім спостерігачем ,а може і куловодом.Але ж на двох стільцях не всидиш,приходить час платити по рахункам,за зраду і сепаратизм.