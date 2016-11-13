ОБСЕ: Нарушений "режима тишины" на Луганщине стало вдвое больше

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 17:22

Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют уменьшение количества обстрелов в Донецкой области и увеличение - в Луганской.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

Согласно отчету, в Луганской области зафиксировано 527 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 225 взрывов.

"Нарушение режима прекращения огня произошли преимущественно в западной части Луганской области", - отмечают наблюдатели.

В Донецкой области зафиксировано около 270 взрывов, в то время как в предыдущий отчетный период было зафиксировано 870.

"По меньшей мере 114 взрывов было зафиксировано в районе н.п. Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий аэропорт, почти 70 - в районах к западу от Горловки", - говорится в отчете.

В миссии подчеркнули, что пытаются получить неограниченный доступ к участкам разведения сил и средств в районах н.п.Станица Луганская, Золотое и Петровское, согласно рамочного соглашением от 21 сентября.

"Доступ на всех трех участках разведения остается ограниченным. В течение отчетного периода ни на одном из трех участков не были зафиксированы работы по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов, предусмотренных в решении ТКГ", - заявляют в миссии ОБСЕ.

Относительно жертв среди мирного населения в ОБСЕ сообщили, что в реанимационном отделении больницы в Торецком находится мужчина, получивший ранения в результате обстрела.

"Он сообщил, что у него было сквозное ранение левой ноги и перелом правой ноги. По данным медработников, ранения мужчина получил 9 ноября в результате обстрела неподалеку подконтрольного правительству пгт Верхнеторецкое", - отмечают в СММ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Минские соглашения жертвы Донбасс оружие
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IP: 174.118.70.---smartmen13.11.2016 18:48
Вибух-бух-бух-бух-бу-х-б-у-х. Ехо вони теж рахують ?
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