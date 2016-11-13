Аваков о замминистра: иногда 24-летний выигрывает у 50-летнего вроде меня

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 18:31

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что его новая заместитель Анастасия Деева справится со своими функциями на этой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя критику в адрес 24-летней Деевой.

"В нынешнем гражданском министерстве, из которого выделена отдельно Нацполиция - должность замминистра - это функция! И стоит понять, что на ряд функций в этой сложнейшей системе, каковой является МВД - 24-летний или 30-летний, увы и ах, - выигрывает у опытного 50-летнего, вроде меня. Это нормально и это работает", - считает Аваков.

По его словам, в одном из секторов работы министерства – 54 международных проекта, "очень важных проекта, определяющих зачастую важнейшие компоненты реформ".

По его словам, долгое время координацией этой группы занимался он и Эка Згуладзе, однако потом решили делегировать полномочия "прогрессирующим работникам" и выделить рабочую функцию по этому направлению отдельному замминистра.

"После консультаций внутри, в том числе и с ключевыми иностранными партнерами, из состава нашего проектного офиса мы определили лидера - Анастасию Дееву, девушку, которая на наш взгляд сможет оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами. Это - функция замминистра Деевой. И тут нет места иерархии, тут решение на чистых конкурентных преимуществах с очень конкретным объемом работы", - подчеркнул Аваков.

Он отметил, что Деева имеет диплом бакалавра с отличием Киевского университета Шевченко, магистерский диплом "с замечательными результатами", свободно владеет английским и французским. Также за ее плечами "полтора года черновой работы" в проектном офисе реформ.

"Высокая работоспособность и коммуникабельность. Ни объяснять ничего на входе не надо, ни входить в курс дела - про все знает и со всеми знакома. Для той функции, ради которой мы наметили иметь этого замминистра - для меня все ОК", - написал министр.

Комментируя интимные фото Деевой, выложенные в интернет, Аваков сказал: "Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии? Никого не интересует конечно, что часть фото - скабрезные вульгарные фальшивки... Лицемеры, багровея от праведности, кричат "Ату!!" Либеральные Вы наши".

Он также отметил, что назначение Деевой на должность прошло через Кабинет министров, с учетом ряда собеседований и проведенной спец-проверки.

"Те, кто говорит о нарушениях в процессе назначения - не разобрались", - считает министр.

"Молодого человека, энергично работающего - стоит поддержать, уберечь от травли и пороков разъедающей системы. Мотивировать его и добиться результата. Это моя функция, в которой, надеюсь, вы меня поддержите. А функция заместителя министра Анастасии Деевой описана выше - и давайте обсудим ее эффективность дав ей время поработать. Уверен, она справится!", - написал Аваков.

Как известно, Деева была назначена на должность замминистра 11 ноября.

Украинская правда

Темы: Аваков МВД
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IP: 94.178.149.---Lyubomir Chernyakhovskiy13.11.2016 18:42
Уж-ти...
Видно добре ця "дівчинка" Авакова "грає".
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