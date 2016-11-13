Трамп хочет депортировать из США 3 миллиона человек

4828 просмотров
3
Воскресенье, 13 ноября 2016, 19:59

В США могут депортировать или отправить в тюрьму до трех миллионов нелегальных мигрантов.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в передаче "60 Minutes" на канале CBS, пишет "Немецкая волна".

"Люди, которые являются преступниками, имеют историю преступлений, члены банд, наркодилерами, их может быть два миллиона, даже три миллиона, мы вывезем их из страны или мы их посадят", - заявил Трамп.

Он уточнил, что в его будущем проекте "стены" на границе с Мексикой не везде будет использоваться кирпич и другие подобные материалы.

"Кое-где может быть сетчатая ограда", - отметил Трамп и заверил, что в других местах будет полноценная стена.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал бороться с нелегальной миграцией: по его словам, первым приоритетом будет депортация из страны тысяч нелегальных мигрантов, которые совершили преступления. Среди других обещаний Трампа было сооружение стены на границе с Мексикой.

Темы: Трамп США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Трамп пытался подкупить журналистов 13 ноября 2016, 15:18
Новая администрация Трампа: NYT назвал претендентов на должности 13 ноября 2016, 13:18
В штате Индиана в ходе протестов против Трампа ранены полицейские 13 ноября 2016, 07:50
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.90.62.---obuhov13.11.2016 21:27
obuhov:
God bless America
ОтветитьС цитатой
IP: 212.90.62.---obuhov13.11.2016 21:26
Гитлер тоже начинал с цыган, закононепослушных без постоянного места проживания, ...
дальше евреи, коммунисты, ...
ну вы знаете
ОтветитьС цитатой
IP: 188.190.54.---Shablo13.11.2016 20:54
Хочу українського Трампенка.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ОБСЕ: Нарушений "режима тишины" на Луганщине стало вдвое больше
Глава Хмельницкой ОГА задекларировал миллионы и помощь по безработице
"Нафтогаз": Газ из оккупированного Крыма в Геническ не поступает
Непогода: автомобили в кювете, застрявшая "скорая", поваленные деревья
Все новости
Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге

Тест

Какой вы фразеологизм? 4 онлайн-теста ко Дню украинского языка