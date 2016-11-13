В Черновцах дети в понедельник не пойдут в школу

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 20:10

В Черновцах из-за сильных снегопадов 14 ноября будет приостановлено обучение в школах города.

Об этом УНИАН сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

По его словам, в субботу он подписал соответствующее распоряжение о приостановке учебы во всех школах города.

Также Каспрук отметил, что в случае дальнейшего ухудшения погодных условий каникулы в черновицких общеобразовательных учреждениях могут быть продолжены.

Как известно, 14-17 ноября по всей территории страны синоптики прогнозируют сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед.

Ранее из-за непогоды приостановили образовательный процесс в Ивано-Франковской области.

Темы: Черновцы погода
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