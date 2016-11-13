На Буковине движение транспорта в 7 районах полностью закрыто

В семи районах Черновицкой области движение автотранспорта по дорогам полностью закрыто с 18:00.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", речь идет о Путильском, Вижницком, Сторожинецком, Кицманском, Глыбочицком, Герцаевском и Заставническом районах области.

Как известно, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что 13 ноября будет временно ограничено движение на дорогах общего пользования во Львовской области.

В Киеве и трех областях - Хмельницкой, Львовской и Тернопольской - введено ограничение для движения грузовиков.