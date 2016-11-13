На Буковине движение транспорта в 7 районах полностью закрыто

707 просмотров
0
Воскресенье, 13 ноября 2016, 20:34

В семи районах Черновицкой области движение автотранспорта по дорогам полностью закрыто с 18:00.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", речь идет о Путильском, Вижницком, Сторожинецком, Кицманском, Глыбочицком, Герцаевском и Заставническом районах области.

Как известно, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что 13 ноября будет временно ограничено движение на дорогах общего пользования во Львовской области.

В Киеве и трех областях - Хмельницкой, Львовской и Тернопольской - введено ограничение для движения грузовиков.

Темы: дороги погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Укравтодор" просит граждан присылать фото заснеженных дорог 13 ноября 2016, 19:18
Во Львовской области ограничили движение на дорогах 13 ноября 2016, 16:41
Автострады в городах и смертельная скорость: кто виноват и что делать 13 ноября 2016, 10:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ: Нарушений "режима тишины" на Луганщине стало вдвое больше
Глава Хмельницкой ОГА задекларировал миллионы и помощь по безработице
"Нафтогаз": Газ из оккупированного Крыма в Геническ не поступает
Непогода: автомобили в кювете, застрявшая "скорая", поваленные деревья
Все новости
Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге

Тест

Какой вы фразеологизм? 4 онлайн-теста ко Дню украинского языка