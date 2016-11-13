Саакашвили назвал "главного коррупционера Одессы" и сказал, кого хочет посадить

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 21:22

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что готов "посадить всех топ-менеджеров, в т.ч. Коломойского" и назвал действующего мэра Одессы Геннадия Труханова "главным корупционером Одессы".

Об этом Саакашвили заявил в эфире телеканала "112 Украина" вечером 13 ноября.

"... (Главный коррупционер Одессы - Геннадий) Труханов и его банда - Александр Ангерт и Александр Жуков, однозначно, это банда еще с 90-х годов, убийцы и насильники, которые были осуждены за свои преступления. Сейчас они контролируют все потоки в Одессе, в т.ч. "Евротерминал". они связаны с Третьяковым - российским олигархом, они финансируют "ДНР / ЛНР" через "Евротерминал", и это не мои слова - это письмо СБУ, которое я, как губернатор, получил в феврале 2016 года ... Такое же письмо получил президент, премьер, все они знают об этом", - заявил он.

Саакашвили добавил, что готов "посадить всех топ-менеджеров, а не только Коломойского".

Также он обвинил "куратора военного сектора" Олега Гладковского в том, что из-за него в Украине "нет ни одной новой эффективной модели оружия".

"Кум украинского президента Гладковский, которые курирует полностью военный сектор и "убил" его, потому что директор автобусного завода "Богдан" не имеет никакого отношения к оружию", - заявил экс-губернатор.

При этом Саакашвили заявил, что не будет добиваться импичмента президента.

"На этом этапе мы должны добиться от президента подписания решения о досрочных выборах в ВР, сменить правительство и привести к власти новых людей", - отметил он.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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