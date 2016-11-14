Трамп отклонил вывод разведки о причастности РФ к кибератакам на США

Трамп отклонил вывод разведки о том, что Россия стоит за хакерскими атаками, что в последнее время происходили.

Об этом пишет The New York Times.

"Трамп отклонил вывод разведки о том, что Россия стоит за хакерскими атаками, демонстрируя неуважение к фактам, а также в органам безопасности, которые их собирают", - говорится в статье.

Поскольку Трамп отказался критиковать Кремль, сейчас важно, чтобы Барак Обама, прежде чем покинет пост президента, выяснил все детали относительно хакерских атак и решил, как наказать Россию, чтобы продемонстрировать решимость Вашингтона противостоять кибератакам без дальнейшей эскалации конфликта.

В статье подчеркивается, что восприимчивость Кремля к сотрудничеству с Трампом может быть использована и для полезной цели, чтобы убедить Кремль соблюать соглашения по контролю над вооружениями и вернуться к выполнению тех соглашений, которые Россия нарушила.

"Он (Путин - ред.) Не должен иметь никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты и их союзники будут отстаивать свои принципы и ценности, даже если они остаются открытыми для сотрудничества, когда интересы обеих сторон частично совпадают", - резюмируется в сообщении.