В Новой Зеландии произошло второе сильное землетрясение за сутки

00
0
Понедельник, 14 ноября 2016, 04:58

Второе сильное землетрясение - магнитудой 6,2 - произошло в Новой Зеландии.

Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, в результате первого землетрясения погибли два человека.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северу-востоку от города Крайстчерч, сильно пострадавшего от землетрясения в 2011 году. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.

Землетрясение сопровождалось серией повторных толчков.

Через два часа после этого к берегам подошла волна цунами высотой примерно 2,5 метра. Власти успели предупредить население и попросили покинуть прибрежные территории.

Как сообщают местные СМИ, многие школы и предприятия в понедельник остались закрытыми. Прекращено движение поездов и паромов. Повреждены многие здания.

Новая Зеландия входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В этой области происходит около 90% всех землетрясений планеты и 80% самых мощных из них.

Темы: стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От землетрясения в Новой Зеландии погибли по меньшей мере два человека 14 ноября 2016, 02:49
Новое землетрясение в Италии вызвало серьезные разрушения 27 октября 2016, 01:35
В Одессе люди передвигаются на лодках, много поваленных деревьев 13 октября 2016, 18:07
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Климкин: МИД готовит встречу Порошенко с Трампом
Додон заявил о своей победе на выборах президента Молдовы
Выборы президента Молдовы: Выигрывает пророссийский кандидат
Из-за снега некоторые поезда задерживаются на 3 часа - УЗ
Все новости
Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге

Тест

Какой вы фразеологизм? 4 онлайн-теста ко Дню украинского языка