АТО: 35 атак, боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую

34 просмотра
0
Понедельник, 14 ноября 2016, 07:42

За прошедшие сутки, 13 ноября, российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, с использованием минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов враг обстрелял Костомарово, Крымское, Новоалександровку, Трехизбенку и Сокольники. По Станице-Луганской велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции вблизи населенных пунктов Широкино, Гнутово, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь.

На Донецком направлении в районе Авдеевки противник применил минометы 120 калибра.

Как сообщалось, в штабе АТО констатировали невозможность разведения сил и средств у Станицы Луганской ввиду нарушения боевиками рамочного соглашения от 21 сентября.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СЦКК: Боевики из тяжелой артиллерии обстреляли мирный поселок, есть погибший 13 ноября 2016, 23:17
В Донецкой области боевику "Оплота" дали 3 года 13 ноября 2016, 20:27
В воскресенье боевики стреляли 27 раз, вели огонь из танка 13 ноября 2016, 18:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Относительно России у ЕС принципиальная позиция – Могерини
Климкин: МИД готовит встречу Порошенко с Трампом
Додон заявил о своей победе на выборах президента Молдовы
Выборы президента Молдовы: Выигрывает пророссийский кандидат
Все новости
Фото, видео

10 фото и видео, которые вернут веру в победу добра

Советы психолога

Родители-плотники vs родители-садоводы: советы мамам и папам