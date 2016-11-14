АТО: 35 атак, боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую

За прошедшие сутки, 13 ноября, российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, с использованием минометов различных калибров, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов враг обстрелял Костомарово, Крымское, Новоалександровку, Трехизбенку и Сокольники. По Станице-Луганской велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляны позиции вблизи населенных пунктов Широкино, Гнутово, Водяное, Новотроицкое, Талаковка и Павлополь.

На Донецком направлении в районе Авдеевки противник применил минометы 120 калибра.

Как сообщалось, в штабе АТО констатировали невозможность разведения сил и средств у Станицы Луганской ввиду нарушения боевиками рамочного соглашения от 21 сентября.