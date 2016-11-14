Волонтеры продают "Железный трон", чтобы собрать средства на АТО

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Понедельник, 14 ноября 2016, 08:41

В Запорожье 14 ноября стартовал интернет-аукцион по продаже "Железного трона" из осколков разорвавшихся снарядов и брони – копии трона из популярного сериала "Игра престолов".

Об этом сообщает в понедельник "Радио Свобода".

В торгах могут принять участие все желающие, независимо от страны проживания. Средства от продажи трона будут направлены на помощь бойцам АТО, отмечают запорожские волонтеры.

"Можно писать со ставками в интернет-сообществе или в личных сообщениях. Уже предлагают 6 тысяч американских долларов, но в эквиваленте тепловизоров", – рассказал один из координаторов интернет-аукциона Тарас Белка.

"От этого не отказываемся, не обязательно деньгами. Если у кого-то есть эквивалент, который будет закрывать потребности бойцов, тоже будут приниматься ставки", – добавил он.

Аукцион продлится неделю – до 21 ноября.

Сейчас "Железный трон" находится в зоне АТО. По завершению торгов волонтеры планируют привезти его с Донбасса в Запорожье и передать покупателю.

Темы: волонтеры АТО
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