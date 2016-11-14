Следком РФ "склепал" обвинения еще 4 командирам ВСУ

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Понедельник, 14 ноября 2016, 09:06

Следственный комитет России заявил о предъявлении заочного обвинения еще четверым украинским военным.

Об этом сообщила в понедельник журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении ряда командиров Вооруженных сил Украины.

Обвинения уже были предъявлены командиру 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковнику Василию Зубаничу и командиру 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады подполковнику Михаилу Прокопиву.

Заочно предъявлено обвинение по статье об организации применения запрещенных средств и методов ведения войны также командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову.

Аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому и Андрею Грищенко, ранее состоявшему в должности командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а ныне — командующему оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отмечают в СК РФ.

Как известно, Следственный комитет России периодически заводит дела, фигурантами которого являются, в частности руководители армии.

Россияне обвиняют украинских военных в "геноциде русскоязычного населения" на Донбассе и "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Как известно, Россия незаконно аннексировала АРК Крым в 2014 году, а также начала реализовывать проект "Новороссия" на территории украинского Донбасса.

Сейчас на Донбассе воюют 6000 российских кадровых военных и 35 000 боевиков, управляемых ВС РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко 22 августа назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Темы: Росcия
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