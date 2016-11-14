Добкин прикупил карабин

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин задекларировал карабин Prechtl стоимостью 186 900 гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Українські новини".

Депутат приобрел право на карабин 11 ноября.

Продавцом оружия выступило ООО "Гал-Арс".

Как сообщалось, в 2015 году Добкин задекларировал 17 ружей разного типа.