Добкин прикупил карабин
Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин задекларировал карабин Prechtl стоимостью 186 900 гривен.
Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Українські новини".
Депутат приобрел право на карабин 11 ноября.
Продавцом оружия выступило ООО "Гал-Арс".
Как сообщалось, в 2015 году Добкин задекларировал 17 ружей разного типа.
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