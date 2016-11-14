НАЗК направило в суд первый протокол против главы партии

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Понедельник, 14 ноября 2016, 09:50

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направили в суд первый административный протокол, составленный на председателя политической партии "Украина Соборная".

Об этом говорится в сообщении НАЗК.

Председатель партии Татьяна Яхеева, как указывает НАЗК, нарушила предельный срок представления отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политической партии, который истек 9 ноября 2016 года (часть 7 статьи 173 Закона Украины "О политических партиях").

В частности, речь идет о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 21221 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Председатель политической партии Татьяна Яхеева ознакомлена с протоколом, который был составлен уполномоченным лицом НАЗК 11 ноября 2016 года.

 
На Яхееву составили протокол
goradm.cg.gov.ua

В НАЗК напоминают, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1724 -1729 Кодекса Украины об административных правонарушениях, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, является обязательным.

Украинская правда

Темы: НАПК суд
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Комментарии — 2
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:04
Эффективность НАПК - поражает!

По-моему, уже пора посмотреть на соотношение "затраты/результаты" и принять исчерпывающие меры ...
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович14.11.2016 10:17
Ну і що? Бачила вона ваш протокол в одному місці. Борці з корупцією!!!
Не смішіть народ! Ви самі створенні як органи ,з порушеннями,тай самі вже вкрали зарплату,яку ще не заробили,попризначували собі премії,за інтенсивність роботи,за вислугу років і далі не має слів... Лопату вам в руки і гей на поля розкидати гній,більше б я вам нічого не довірив. Трутні!!
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