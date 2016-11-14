НАЗК направило в суд первый протокол против главы партии

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции направили в суд первый административный протокол, составленный на председателя политической партии "Украина Соборная".

Об этом говорится в сообщении НАЗК.

Председатель партии Татьяна Яхеева, как указывает НАЗК, нарушила предельный срок представления отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политической партии, который истек 9 ноября 2016 года (часть 7 статьи 173 Закона Украины "О политических партиях").

В частности, речь идет о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 21221 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Председатель политической партии Татьяна Яхеева ознакомлена с протоколом, который был составлен уполномоченным лицом НАЗК 11 ноября 2016 года.

На Яхееву составили протокол goradm.cg.gov.ua

В НАЗК напоминают, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1724 -1729 Кодекса Украины об административных правонарушениях, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, является обязательным.

Украинская правда