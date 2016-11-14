Жебривский прокомментировал слухи о переезде в Одессу на место Саакашвили

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский опроверг слухи о своем о своем "переводе" в Одесскую областную госадминистрацию.

Об этом сам он написал в понедельник в Facebook.

"Прочитал в интернете, что я уже переехал работать в Одесскую ОГА. Хочу успокоить: я и дальше работаю в Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске. У нас здесь тоже много работы", – заверил губернатор.

"Пользуясь случаем, приглашаю 8 декабря к нам в Краматорск на экономический форум "Открытый Донбасс", – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жебривского могут поставить вместо Михеила Саакашвили, который уволился с должности председателя Одесской ОГА.

Украинская правда