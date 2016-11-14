Жебривский прокомментировал слухи о переезде в Одессу на место Саакашвили

250 просмотров
0
Понедельник, 14 ноября 2016, 11:13

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский опроверг слухи о своем о своем "переводе" в Одесскую областную госадминистрацию.

Об этом сам он написал в понедельник в Facebook.

"Прочитал в интернете, что я уже переехал работать в Одесскую ОГА. Хочу успокоить: я и дальше работаю в Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске. У нас здесь тоже много работы", – заверил губернатор.

"Пользуясь случаем, приглашаю 8 декабря к нам в Краматорск на экономический форум "Открытый Донбасс", – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жебривского могут поставить вместо Михеила Саакашвили, который уволился с должности председателя Одесской ОГА.

Украинская правда

Темы: Одесская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
И.о. губернатора Одесской области тоже уйдет вместе с Саакашвили 11 ноября 2016, 22:13
Гройсман рассказал, где будут искать замену Саакашвили 10 ноября 2016, 13:57
В БПП хотят, чтобы новый одесский губернатор не был местным 10 ноября 2016, 11:00
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ФСБ показала "признания" задержанных в Крыму "диверсантов"
Бойко набросился на Ляшко с кулаками
ЦИК Молдовы посчитала 99,90% голосов, Додон побеждает
Из-за угрозы терактов Крещатик перекроют и поставят металлоискатели
Все новости
Відео

Ikea переоборудовала шоу-рум в прототип комнаты разрушенного сирийского дома

Музыка

7 групп-открытий украинской сцены в 2016 году