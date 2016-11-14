В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

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Понедельник, 14 ноября 2016, 12:47

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, один боец получил ранения в авдеевской промзоне результате вражеских обстрелов", – сказал полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
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