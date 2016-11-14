В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, один боец получил ранения в авдеевской промзоне результате вражеских обстрелов", – сказал полковник.
Украинская правда
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