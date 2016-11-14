Еще один человек Саакашвили подал в отставку

13071 просмотр
4
Понедельник, 14 ноября 2016, 13:15
Юлия Марушевская

Руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne, передают Украинские новости.

Марушевская сообщила, что остается в команде экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили и поддерживает все его действия.

"Заявление (об увольнении) я была вынуждена написать, потому что мы оказались в ситуации, когда те изменения, ради которых я пришла, невозможно сделать. Любые изменения, которые были согласованы на уровне Президента и премьер-министра, сейчас ими же блокируются. В случае с конфликтом с главой ГФС Насировым правительство продолжает отстаивать его интересы, несмотря на те коррупционные схемы, которые существуют", - сказала она.

Еще 7 ноября Марушевская, несмотря на отставку Михаила Саакашвили, не собиралась покидать свой пост.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области  Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Марушевская является членом команды Саакашвили. 

Она, Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

Темы: ГФС Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Москаль: закарпатской таможней руководит команда "винницких" 11 ноября 2016, 14:09
Марушевская пока не собирается вслед за Саакашвили 7 ноября 2016, 14:00
Глава ГФС Насиров показал миллионы наличных, 5 квартир и "ювелирку" 29 октября 2016, 17:31
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 70.214.65.---Andrey Olenik14.11.2016 14:53
Hakan Karzai:
И что же рускае на земле украинской делают?
Помимо разбоя и убийств?
ОтветитьС цитатой
IP: 95.108.225.---kerubino14.11.2016 14:43
Не витримала тиску злодійськоі влади ,тепер можуть далі безкарно грабувати краіну на Одеській митниці .
ОтветитьС цитатой
IP: 77.35.56.---Hakan Karzai14.11.2016 14:30
lumana:
Порошенке надо хорошо подумать о своих делишках. Народ уже прежил один "импичмент". Что он себе думает это Порошенко?!! Люди возмущены его "реформами" и наглейшим поведением по отношению к стране и экономике. Он просто сел на потоки как сидел "легитимный". Только сотни жизней молодых ребят на фронте отданы для дерибана Порошенко и компанией?!!! Кровь наших граждан на его совести. Никто не простит ему ни в этой жизни и в будущей.
А кто просил ваших граждан против ваших граждан войной идти? Вы что не знали, что Русские своих на войне не бросают? Вот и отхватили по полной программе!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 93.77.56.---lumana14.11.2016 14:10
Порошенке надо хорошо подумать о своих делишках. Народ уже прежил один "импичмент". Что он себе думает это Порошенко?!! Люди возмущены его "реформами" и наглейшим поведением по отношению к стране и экономике. Он просто сел на потоки как сидел "легитимный". Только сотни жизней молодых ребят на фронте отданы для дерибана Порошенко и компанией?!!! Кровь наших граждан на его совести. Никто не простит ему ни в этой жизни и в будущей.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Аваков удовлетворил отставку Деканоидзе немедленно
Деканоидзе объявила об отставке: Я не хотела выносить сор из избы
Аваков приказал правоохранителям жестко пресекать провокации
Порошенко: Не могу представить, чтобы Трамп признал Крым российским
Все новости
Советы психолога

Родители-плотники vs родители-садоводы: советы мамам и папам

Видео

100 человек показали, как они целуются