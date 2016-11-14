Деканоидзе уходит в отставку – источники
Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе уходит в отставку.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в окружении Деканоидзе.
По словам самой Деканоидзе, она ощущает большое сопротивление, вокруг много врагов.
В понедельник, 14 ноября, Деканоидзе созывает пресс-конференцию, на которой, как ожидается, и объявит об отставке.
Как известно, на прошлой неделе, а именно 7 ноября, в отставку подал губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Он обвинил власть Украины в коррупции.
В понедельник, 14 ноября, стало известно, что в отставку подает руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.
Татьяна Кусок, УП
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Порошенко ответь нам что ты делаешь для борьбы с коррупцией?!! Почему люди которые хотят изменить Украину уходят с такими обвинениями в твой адрес?!! Кого ты дуришь?!! Уходи в отставку. Ты слил страну в 2006 году.Хочешь того же?!! Что ты делаешь для людей а не для своего пуза и алигархов??!!!
Это серъезный удар и последнее китайское ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ власти порошенко и яценюка!
В это время Юля негодует, понимая, что для Миши - ВОНА не конкурент!