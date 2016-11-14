Геращенко возмутилась, что ОБСЕ не реагирует на "выборы" в Крыму

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Понедельник, 14 ноября 2016, 13:58

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко недоумевает в связи с тем, что в отчете БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Госдуму РФ нет упоминания о незаконном голосовании на территории Крыма.

Об этом она сказала журналистам в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Миссия ODIHR (БДИПЧ) ОБСЕ сделала свои выводы, они висят на сайте этой важной уважаемой организации относительно выборов в Российской Федерации. Там нет ни одного слова о выборах в Крыму. Потому что там миссия просто не работала", – сказала Геращенко.

При этом она подчеркнула: "Понимаете, как интересно получается? Можно все нарушать, наблюдательная миссия не будет там наблюдать, а потом это не включается ни в один отчет".

Как известно, 18 сентября в России провели выборы в Государственную Думу, организовали их и на территории аннексированного в 2014 году полуострова Крым.

Ни одна западная страна не признала выборы, проведенные Россией в Крыму.

Верховная Рада Украины также не признает Госдуму РФ из-за голосование в анексованому Крыму.

Темы: Крым ОБСЕ
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IP: 77.35.56.---Hakan Karzai14.11.2016 14:08
Ни одна западная страна не признала выборы, проведенные Россией в Крыму.

А кого волнует мнение какой-либо западной страны на выборы в России?
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