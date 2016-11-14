Аксенов рассказывает, что Крым дает газ Геническу, и называет цифры

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявляет, что с 12 ноября начались поставки природного газа в Геническ и Генический район Украины.

Об этом в понедельник сообщает российское агентство "ТАСС".

"(Для выравнивания давления было перекачано на украинскую сторону - ред.) 3,5-4 тыс. кубометров в общем", - сказал он.

"Сегодня в разговоре с нашими коллегами из "Черноморнефтегаза" (украинская) компания-поставщик ООО "Пласт" сообщает, что газ (Геническу) понадобится однозначно, как только температура упадет ниже 6-7 градусов. Уже понятно, что без крымского газа Геническ в полном объеме обеспечить подачу тепла в дома не сможет, это традиционно на самом деле", - добавил Аксенов.

Как известно, 4 января представители Херсонской областной государственной администрации и ОАО "Херсонгаз" сообщили об отсутствии реверса из Крыма, что привело к недостатку газа для отопления Геническа.

Российская пропаганда пыталась использовать эту ситуацию для пиара президента РФ Владимира Путина.

Вечером 12 ноября российские СМИ сообщили, что город Геническ и Генический район Херсонской области начали получать газ из аннексированного Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился начать поставки газа в город Геническ Херсонской области, по якобы просьбе местных жителей.

Ранее, во время совещания по подготовке к отопительному сезону, вице-премьер Украины Геннадий Зубко, поручил провести отдельное совещание по подготовке к отопительному сезону города Геническа Херсонской области, где в прошлый отопительный сезон были проблемы с газоснабжением.

13 ноября председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев заявил, что в город не поступает газ из аннексированного Крыма.